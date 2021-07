Dal matrimonio fallito al sogno medaglia: Jessica Rossi e l’ex marito Mauro De Filippis in coppia nel trap misto a Tokyo

SportFair

Sono stati in passato marito e moglie, ma sabato saranno semplicemente compagni di squadra nel trap misto di tiro a volo alle Olimpiadi di Tokyo, con l’obiettivo di regalare all’Italia una prestigiosa medaglia. Jessica Rossi e Mauro De Filippis dovranno mettere da parte la vita privata per concentrarsi solo ed esclusivamente sull’aspetto sportivo, tentando di trovare quell’alchimia giusta per andare avanti in tabellone. La FITAV ha già reso noto che saranno proprio i due ex sposi a scendere in pedana sabato mattina per il primo storico Mixed Team di fossa olimpica.

Un successo all’attivo

La portabandiera emiliana, dopo la delusione arrivata nell’individuale, avrà l’occasione di riscattarsi insieme all’ex marito, tentando di bissare il successo ottenuto a Osijek qualche settimana fa, nell’ultima tappa della Coppa del Mondo prima dei Giochi. Sarebbe un successo enorme per il tiro a volo italiano, che aggiungerebbe un’altra medaglia all’argento già ottenuto da Diana Bacosi, rendendo piuttosto positivo il bilancio in queste Olimpiadi di Tokyo.