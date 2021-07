Jessica Aidi, che schiaffo alla Francia eliminata dagli Europei: la fidanzata di Verratti tifa Italia e non teme le critiche [VIDEO]

E’ tutto pronto per la prima giornata di sfide valide per i quarti di finale degli Europei di calcio 2021. La partita tra Spagna e Svizzera aprirà ufficialmente le danze, mentre questa sera sarà il turno della tanto attesa Italia-Belgio.

Tanti saranno gli spettatori che potranno fare il tifo per gli azzurri a Monaco e tra questi ci saranno anche tante wags italiane. Una, in particolar modo, sta facendo parlare di sè, creando un po’ di polemiche in Francia. Stiamo parlando di Jessica Aidi, fidanzata e promessa sposa di Marco Verratti.

La bellissima modella francese, infatti, sembra non preoccuparsi e non essersi preoccupata minimamente dell’eliminazione della ‘sua’ Francia dalla rassegna continentale, visto il suo immenso amore per il calciatore azzurro e spiattella in faccia a tutti i francesi, ancora amareggiati per l’eliminazione, il suo tifo sfegatato per l’Italia.

Jessica Aidi ha infatti mostrato sui social il suo tifo per gli azzurri in alcune Storie Instagram che la vedono in viaggio proprio verso Monaco, con tanto di tricolore italiano e frasi di incoraggiamento. “Forza Italia”, “Andiamo”, si legge nelle Storie della modella francese.