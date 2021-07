Jannik Sinner rinuncia alle Olimpiadi: Musetti vola a Tokyo al posto dell’altoatesino

Ieri Jannik Sinner ha annunciato sui social la sua decisione di rinunciare alle Olimpiadi di Tokyo, al via a fine mese. Il giovane tennista altoatesino ha preferito concentrarsi sulla sua crescita e rinunciare a questa grande opportunità.

Nella giornata di ieri, dunque, il Coni ha annunciato la sostituzione di Sinner con Lorenzo Musetti, senza però, forse, tenere conto di alcune clausole del Cio. La Federazione ha quindi comunicato poi, nella serata di ieri, che Musetti non potrà volare a Tokyo.

Oggi, fortunatamente, lo splendido colpo di scena: la Federtennis ha risolto la questione con l’ITF, ricevendo l’ok per la partecipazione di Berrettini alle imminenti Olimpiadi. Saranno sei in totale, quindi, gli azzurri a Tokyo, quattro uomini e due donne.

“Per me, come per qualsiasi atleta, l’Olimpiadi è una grande occasione, così come lo è sempre giocare per la maglia azzurra e lottare al fianco dei compagni“, ha dichiarato Musetti dopo l’ufficialità.