James Harden perquisito per cannabis a Parigi: arrestato l’amico rapper Lil Baby [VIDEO]

Giornate intense per James Harden a Parigi. La star NBA, giocatore dei Brookyn Nets, si trova in Francia per partecipare ad una serie di eventi legati alla settimana della moda e di certo non si aspettava un’accoglienza simile.

Harden è stato fermato dalla polizia francese in una delle strade di Parigi più famose e alla moda: le autorità lo hanno perquisito per presunto possesso di cannabis, ma il cestista non aveva con sè niente di illegale.

Situazione diversa invece per l’amico rapper di Harden, Lil Baby, arrestato per possesso e trasporto di droga: sembra che avesse con sè 20 grammi di erba e per questo è finito in manette insieme ad un’altra persona di cui non sono state rivelate le generalità. Le scene sono state riprese da diversi passati e sono presto diventate virali sui social: una vacanza da dimenticare per James Harden a Parigi.