Nella notte le prime finali di nuoto, l’Italia a caccia di preziose medaglie alle Olimpiadi di Tokyo: il programma di domenica 25 luglio e gli italiani in gara

SportFair

L’Italia ha regalato emozioni fortissime e davvero speciali nella prima giornata di gare delle Olimpiadi di Tokyo, portando a casa un oro ed un argento, rispettivamente con Vito Dell’Aquila nel taekwondo e Gigi Samele nella sciabola.

Un inizio brillante per gli azzurri, che promettono spettacolo in questa edizione così strana ed insolita dei Giochi Olimpici che stanno entrando piano piano nel vivo. Nella notte tra sabato e domenica si assegneranno le prime medaglie nel nuoto e sono diversi gli italiani che cercheranno di conquistare il podio olimpico, primo fra tutto Gabriele Detti, nei 400 sl. Occhio anche alla scherma che punta in alto con le donne del fioretto e gli uomini della spada.

Ma tantissimi sono gli italiani in gara a Tokyo in questa nuova giornata di sfide da non perdere.

Il programma di domenica 25 luglio e gli italiani in gara