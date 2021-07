Si assegnano le prime medaglie alle Olimpiadi di Tokyo, occhio agli azzurri del ciclismo! Il programma di sabato 24 luglio e gli italiani in gara

SportFair

Le Olimpiadi di Tokyo sono finalmente iniziate! Tante sono le discipline che hanno già dato il via allo spettacolo, ancor prima della cerimonia di apertura dell’evento a cinque cerchi tanto atteso, ma solo stanotte si inizia a fare sul serio.

Tante, tantissime le gare che si disputeranno, con le prime medaglie che verranno assegnate ai campioni olimpici. Scendono in campo gli azzurri della pallavolo, per la prima sfida della fase a gironi, ma anche l’Italia del ciclismo maschile, per delle preziosissime medaglie.