Una meravigliosa Italia conquista la settima medaglia alle Olimpiadi di Tokyo, prendendosi uno storico argento nella 4×100 stile libero maschile. Un risultato pazzesco quello centrato da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo che entrano di diritto nella storia del nuoto italiano, portando per la prima volta una staffetta veloce azzurra sul podio alle Olimpiadi. Gli azzurri conquistano un sensazionale argento, chiudendo in 3’10″11 e facendo segnare il nuovo record italiano alle spalle degli imprendibili Stati Uniti. Un risultato strepitoso per l’intero movimento italiano, che mai prima d’ora era riuscito a conquistare il podio ai Giochi nella 4×100 sl.

La gara

Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo si rendono protagonisti di una cavalcata pazzesca sempre nelle prime posizioni, che li vede dietro solo ai mostri statunitensi peraltro campioni uscenti. Il quartetto azzurro scende ancora sotto il record italiano (19 centesimi) già stabilito in batteria e chiude in 3’10″11. Stati Uniti super in 3’08″97, Australia terza in 3’10″22. A livello mondiale sinora tre medaglie con il bronzo a Cali ’75 (Barelli, Zei, Pangaro, Guarducci), argento a Melbourne ’07 (Rosolino, Magnini, Galenda, Calvi), bronzo a Kazan ’15 (Magnini, Santucci, Dotto, Orsi). La stessa squadra bronzo continentale a Budapest, finalmente vendica quel quarto posto di due anni fa a Gwangju per soli 17 centesimi.