Esordio show per il Settebello alle Olimpiadi di Tokyo: vittoria netta dell’Italia sul Sudafrica

Comincia con una vittoria il cammino olimpico del Settebello a Tokyo. Nel Tatsumi Waterpolo Center di Kotò (uno dei 23 quartieri speciali di Tokyo, a sud est del centro metropolitano, che misura un’area di circa 40 km2) i campioni del mondo a Gwuangju 2019 e bronzo ai precedenti Giochi di Rio 2016 superano abbastanza agevolmente la nazionale del Sud Africa, alla sua terza partecipazione olimpica dopo quelle del 1952 e 1960 (a Roma ottennero il nono posto e miglior piazzamento olimpico). Gli azzurri guidati da Alessandro Campagna iniziano contratti (2-0 nel primo tempo) e poi si sciolgono con lo scorrere dei minuti e chiudono 21-2. Martedì 27 luglio c’è la Grecia alle 8.30 italiane e sarà una partita molto più difficile e impegnativa.

La partita. Il Sud Africa torna ai Giochi con la squadra di pallanuoto dopo 60 anni e per i ragazzi di Paul Martin è già una festa esserci. Nel Settebello è assente Figlioli (la rotazione di Campagna comincia con lui) e il capitano per questa gara è Aicardi. Il primo gol olimpico lo realizza Velotto dopo 1’37”, poi Di Fulvio fa 2-0. Giocare al mattino, così come nuotare, non è la stessa cosa che al pomeriggio e gli azzurri ci mettono un po’ a sciogliersi. Quando lo fanno piazzano un break di 7-0 e chiudono la partita già nel finale di secondo tempo. Da applausi la palomba di Di Fulvio al terzo minuto del secondo periodo; il Sudafrica guadagna la prima superiorità dopo dodici minuti di gioco e realizza il primo gol al minuto 14’09” con Rezelman quando gli azzurri sono avanti 9-0. Aicardi e Stone fissano il parziale di metà gara (10-2). Dal terzo tempo Del Lungo passa il testimone a Nicosia tra i pali. L’Italia cresce, è sempre più sveglia e lo score aumenta. Segnano tutti. Di Fulvio fa la manita a 1’22” dalla sirena (quinto gol personale). Un ottimo allenamento in cui si sono viste buone trame. 6 gol su 7 con l’uomo in più.

Il commento del CT Alessandro Campagna. “Abbiamo avuto un approccio positivo per quanto riguarda la disciplina del gioco sia in difesa che in attacco. All’inizio eravamo un po’ contratti, soprattutto nelle conclusioni, poi ci siamo sciolti. Archiviamo subito questa partita. Adesso ci aspettano altre quattro battaglie, in cui co sarà da soffrire ed avremo bisogno di grande sacrificio e aiuto reciproco. Saranno quattro gare toste ma siamo all’Olimpiade. Preoccupiamoci di una alla volta. Godiamoci ogni partita col sorriso, la voglia di lottare e il desiderio di giocarcela fino in fondo“.