L’Italia vince ai rigori, la stampa spagnola impreca in prima pagina: “Porca miseria”

Una serata esaltante per l’Italia, una notte da incubo per la Spagna. Se gli azzurri esultano per il passaggio in finale a Euro 2021, le ‘Furie Rosse‘ piangono dopo la sconfitta subita ai calci di rigore che cancella il sogno di salire sul tetto d’Europa. Una mazzata durissima, un colpo impossibile da digerire non solo per i giocatori ma anche per la stampa spagnola, colpita e affondata dopo la spavalderia dei giorni scorsi. Adesso non resta che leccarsi le ferite, imprecando in prima pagina come fa AS all’indomani del ko di Wembley: “Porca miseria“. Mastica amaro invece Sport con un “Ingiusto addio“, mentre Marca ringrazia la squadra di Luis Enrique “Con onore“. Caustico infine il Mundo Deportivo, che piazza in prima pagina l’errore di Morata e chiosa “Finito“.