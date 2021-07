Italia-Spagna, Mancini si gode la finale ma non troppo: “c’è ancora un lavoro da finire”

Una serata magica, una vittoria sofferta ma proprio per questo ancora più bella, che permette all’Italia di andare in finale a Euro 2021. Una qualificazione arrivata ai calci di rigore, con quattro tiri dal dischetto segnati su cinque, con l’unico errore commesso da Locatelli ininfluente ai fini del risultato finale. Una gioia immensa da smaltire in poco tempo, considerando la finale in programma domenica a Wembley, quando gli azzurri saranno chiamati alla partita più importante degli ultimi 14 anni.

Le parole di Mancini

Interrogato a fine partita, il ct Mancini ha ammesso: “se siamo arrivati a questo punto i meriti non sono miei ma dei ragazzi, che hanno creduto a tutto questo. Però non è ancora finita, c’è un lavoro da finire. Dobbiamo recuperare le forze che sono rimaste e giocarci la finale. Partita durissima, la Spagna è una grande squadra, gioca benissimo ed è maestra nel palleggio. Noi abbiamo fatto una buona gara ma non come al solito, sapevamo però che sarebbe stata durissima. Abbiamo sofferto all’inizio, ma poi abbiamo trovato le coordinate giuste e non abbiamo rischiato particolarmente. Ma non abbiamo vinto all’italiana. Le squadre di calcio attaccano e difendono, non possiamo solo attaccare, e comunque abbiamo avuto le nostre occasioni per fare gol. È stata una partita molto aperta”.