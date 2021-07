Esordio vincente per l’Italia della pallavolo femminile: le ragazze terribili asfaltano la Russia con un secco 3-0

SportFair

L’Olimpiade dell’Italia della pallavolo femminile inizia nel migliore dei modi. Se ieri i colleghi uomini hanno dovuto faticare contro il Canada, per conquistare la prima vittoria della rassegna a Cinque Cerchi, oggi per le ragazze terribili di Mazzanti è stato tutto facile.

Paola Egonu e compagne hanno asfaltato la Russia con un secco 3-0 (25-23, 25-19, 25-14), portando a casa una prima vittoria davvero speciale e importante.

Il racconto del match

Per l’esordio nel torneo olimpico il CT Davide Mazzanti ha scelto come formazione di partenza Malinov in palleggio, Egonu opposto, Danesi e Fahr centrali, Pietrini e Bosetti schiacciatrici con De Gennaro libero. Roc schierata da Busato con Startseva in palleggio, Goncharova opposto, Koroleva e Fetisova centrali, Voronkova e Fedorovtseva schiacciatrici con Podkopaeva libero.

Primo set sostanzialmente equilibrato con le due squadre che si sono vicendevolmente rincorse con tentativi di fuga puntualmente falliti. Ciò che conta è che nel finale le azzurre hanno piazzato l’allungo decisivo valso l’1-0 grazie al 25-23 conclusivo.

Seconda frazione in sostanziale equilibrio fino al 14-13, momento in cui le azzurre hanno cominciato a scavare il solco poi rivelatosi decisivo (+6 20-14) anche grazie a un buon turno al servizio di Sorokaite. Fallita una prima palla set, le azzurre si sono poi portate sul 2-0 in virtù del 25-19 decretato da un’intuizione di Malinov che ha sorpreso la difesa della Russia.

Terzo set in cui la situazione è rimasta sostanzialmente invariata con le azzurre ancora brave a tenere sempre a distanza le avversarie (16-9) e a gestire la situazione chiudendo quindi il primo match sul 25-14 che ha decretato il 3-0 conclusivo.