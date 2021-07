Aveva rinunciato alla semifinale per donare cellule staminali: tifoso inglese ‘premiato’ con 2 biglietti per Italia-Inghilterra

Una storia bellissima, con protagonista un tifoso che il suo Europeo lo ha già vinto, indipendentemente da come finirà la finale tra Italia-Inghilterra. Una partita che Sam Astley vedrà dal vivo a Wembley insieme alla fidanzata Beth Hill, grazie allo splendido gesto di altruismo compiuto dal 24enne inglese che ha fatto immediatamente il giro del web. Il giovane Sam è legato ad un’associazione che ha il compito di reperire donatori di cellule staminali, per questo motivo ha rinunciato a due biglietti gratis per la semifinale di Euro 2021 tra Inghilterra e Danimarca per non mancare all’appuntamento già programmato il 7 luglio per il prelievo di midollo osseo.

L’appello di Lineker

La storia di Sam Astley ha fatto immediatamente il giro del web grazie ad un giornale locale delle Midlands, che ha rivelato come il giorno di Inghilterra-Danimarca, invece di sfruttare i biglietti gratis vinti insieme alla fidanzata, il 24enne inglese ha scelto di ricoverarsi per aiutare un malato di leucemia. Una volta terminato l’intervento, Sam ha assistito alla partita in tv e ha esultato per il successo della sua Inghilterra contro la Danimarca. La sua storia è diventata virale, al punto da finire sotto gli occhi di Gary Lineker, che ha rivolto alla federazione inglese un appello: “Incredibile. Puoi aiutarlo FA?“. In poco tempo Vivo Europe, uno degli sponsor ufficiali del torneo, ha fatto sapere di aver invitato Astley e la sua fidanzata a Wembley per Italia-Inghilterra, in segno di ringraziamento per “la sua disinteressata azione che ha salvato una vita“. Una notizia esaltante che il tifoso inglese ha commentato sui social: “grazie a tutti i messaggi meravigliosi ricevuti, io sto bene e non vedo l’ora di assistere alla finale di Euro 2021“.