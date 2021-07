Italia-Inghilterra, Gary Lineker sfotte gli azzurri: “prima segnano e poi fanno puntualmente il catenaccio”

Uno sfottò in piena regola, rivolto da Gary Lineker all’indirizzo dell’Italia, avversaria dell’Inghilterra nella finale di Euro 2021 in programma domenica a Wembley. L’ex attaccante britannico ha assistito alla vittoria degli azzurri sulla Spagna in semifinale, commentato su Twitter il match e pungendo la squadra di Mancini, accusata di segnare e poi di difendersi strenuamente in difesa. Così, dopo il gol di Chiesa, Lineker ha twittato: “l’Italia segna per prima con una splendida conclusione di Chiesa. Catenaccio puntuale”. Post duramente criticato dai tifosi italiani, i quali non hanno lesinato critiche e accuse a Lineker che poi nel post match ha corretto il tiro: “mi è piaciuta molto questa partita. Grande sforzo da entrambe le parti. Nessuna delle due squadre meritava di perdere“.