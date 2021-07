Italia-Inghilterra, le poste britanniche provocano sui social: il velenoso post che ‘rispedisce’ gli azzurri a casa [FOTO]

Italia-Inghilterra è già iniziata sui social network, in attesa che le due squadre si affrontino domenica a Wembley nell’attesissima finale di Euro 2021. Un match sentitissimo che mette in palio il titolo europeo, che manca da decenni sia per gli inglesi che per gli italiani. In attesa di scoprire chi alzerà al cielo il trofeo sotto l’arco dell’iconico stadio londinese, la Royal Mail ha provato a lanciare la sua provocazione sui social con un post social piuttosto velenoso che non è piaciuto ai tifosi azzurri. Le poste inglesi infatti hanno pubblicato un pallone fasciato in una carta da pacchi e con sopra la scritta ‘Home‘, rivolta ovviamente all’Italia.

I francobolli

Particolare anche la scelta dell’inserimento di due francobolli, spiegata bene da Davide Ciliberti, esperto di comunicazione della società italiana Purple & Noise PR: “si noti poi la finezza dei due francobolli che, approccio tipicamente inglese, scommette pure sul risultato: ovvero un due a zero per la squadra di sua Maestà che ci rimanderebbe cosi a casa. Aspettiamo dunque la velocissima replica di Poste italiane, cui consiglierei, oltre a mantenere la stessa simpatia, un’affrancatura con minimo tre bolli”.