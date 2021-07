Italia-Inghilterra, il gol di Bonucci esalta Mattarella: il Presidente della Repubblica perde l’aplomb in tribuna [VIDEO]

L’Italia trova il pareggio a Wembley ed esulta anche Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica perde il suo aplomb al momento del pari degli azzurri e si regala sorrisi e battiti di mani in tribuna. Un’esultanza sobria ma al tempo stesso curiosa quella del Capo dello Stato, coinvolto come tutti gli altri tifosi dalla sfida di Londra tra Italia e Inghilterra, che mette in palio il titolo europeo.

