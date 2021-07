‘Football’s Coming Home’ cantata prima di Italia-Inghilterra? La Uefa dice no: “ingiusto per gli azzurri”

No perentorio della Uefa alla richiesta di poter suonare ‘Football’s Coming Home’ prima di Italia-Inghilterra, i vertici della Federazione europea hanno respinto la proposta degli autori del testo, Baddiel e Skinner, che avrebbero voluto esibirsi sul campo prima del fischio d’inizio. L’Uefa ha motivato la propria decisione sottolineando che, questo tipo di spettacolo, sarebbe stato “troppo di parte e ingiusto per gli italiani“, concedendo esclusivamente la possibilità di far risuonare la canzone durante il riscaldamento, accompagnandola con una grafica sui maxischermi. I fautori della richiesta hanno provato a forzare il no della Uefa, sottolineando come Andrea Bocelli avesse cantato ‘Nessun dorma’ a Roma prima di Italia-Turchia, ma la Uefa non ha fatto sconti e ha ribadito la propria posizione contraria.

La storia di ‘Football’s Coming Home’