Delusione azzurra a Tokyo, la Francia rimonta clamorosamente: le azzurre del fioretto ko i semifinale, tornano in pedana per il bronzo

Sfuma il sogno azzurro nel fioretto femminile a squadre: Arianna Errigo e compagne sono state sconfitte in semifinale da un’ottima Francia, che è riuscita a rimonta re sull’Italia, staccando il pass per la finale per l’oro.

L’Italia è partita benissimo, portandosi nettamente in vantaggio per 10-3. Vantaggio mantenuto anche sul finale, quando le azzurre comandavano la gara 40-37: le francesi, però, sono riuscite a ribaltare il risultato, chiudendo l’incontro 45-43.

Alle 11.30 le azzurre torneranno in pedana per il bronzo.