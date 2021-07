E’ tutto vero, l’Italia è in finale a Euro 2021! Ci sono voluti i calci di rigore per andare a giocarsi il titolo europeo, ma i ragazzi di Roberto Mancini sono riusciti a superare anche questo scoglio, garantendosi un posto nella finalissima di domenica 11 luglio. Una vittoria soffertissima, arrivata grazie al rigore decisivo di Jorginho, fondamentale per spegnere i sogni della Spagna e permettere all’Italia di continuare a lottare per quell’obiettivo che il tetto d’Europa.

Rigori decisivi

Una notte lunghissima quella di Wembley, che inizia con l’omaggio a Raffaella Carrà nel pre-partita e prosegue con una battaglia equilibrata, spezzata dal gol di Federico Chiesa nel corso del secondo tempo. Un acuto che sveglia la Spagna, capace di pareggiare a dieci minuti dalla fine con Morata per poi rischiare di passare in vantaggio durante i supplementari. Niente gol però e calci di rigore alla fine dei 120 minuti di gioco, dove gli errori di Dani Olmo e Morata si rivelano decisivi ai fini della vittoria degli azzurri. Scoppia, scoppia ci scoppia il cuor: l’Italia è in finale a Euro 2021 e adesso manca l’ultimo passo per realizzare il sogno di un Paese intero.