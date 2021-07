Mannion e Fontecchio trascinano l’Italia: splendida rimonta sul Porto Rico all’esordio nel Preolimpico di Belgrado

E’ finalmente iniziato il Preolimpico dell’Italbasket. Dopo la modifica del calendario del girone B a causa di alcune positività al covid del Senegal, i ragazzi di Meo Sacchetti hanno fatto il loro esordio a Belgrado contro una rivale davvero tosta.

L’Italia ha affrontato oggi il Porto Rico, in una sfida davvero interessante nonostante entrambe le nazionali fossero certe dell’approdo alle semifinali. Una sfida comunque importante per definire la capolista del mini girone e, quindi, gli accoppiamenti della fase successiva.

Un inizio in salita per l’Italia che ha sfiorato anche il -20 e ha chiuso il secondo quarto a 7 lunghezze dalla squadra portoricana. La pausa lunga è stata fondamentale per gli azzurri di Sacchetti, rientrati in campo con uno spirito completamente che gli ha permesso di fare la differenza nel terzo quarto del match e ribaltare il match.

La partita è finita 90-83 per gli azzurri, che eviteranno quindi la Serbia, che ha vinto entrambi i match del suo mini girone, in semifinale, per incrociarla, eventualmente, solo nella sfida finale del 4 luglio.

Ottima prestazione di Mannion e Fontecchio, entrambi a referto con 21 punti, bene anche Polonara che ne ha messi a segno 18.