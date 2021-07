Irina Shayk esulta per la vittoria dell’Italia e scende in strada a festeggiare a… Milano, ma nessuno riconosce la top model russa [VIDEO]

L’Italia intera ha vissuto ieri una notte davvero magica grazie alla vittoria degli azzurri sulla Spagna nella semifinale degli Europei di calcio 2021. In tantissimi, dopo il successo dei ragazzi del ct Mancini ai rigori hanno popolato le strade e le piazze di tutta italia per festeggiare un pass preziosissimo e speciale per la finalissima della rassegna continentale.

Tra coloro che ieri hanno fatto il tifo per l’Italia e che sono scesi in piazza a festeggiare per il successo azzurro c’è stata anche una tifosa d’eccezione: la top model Irina Shayk.

La modella russa, ospite di Valentina Micchetti, ha seguito tutta la partita, facendo il tifo spudoratamente per l’Italia per poi andare a Piazza Duomo a Milano, insieme ad un gruppo di amici a partecipare ai festeggiamenti degli italiani, cantando l’Inno di Mameli e ballando in mezzo alla folla.

Nessuno, complice anche il fatto, probabilmente, che Irina Shayk indossava la mascherina e, sicuramente, la troppa euforia per la bellissima vittoria, si è accorto di lei e l’ha riconosciuta. La modella russa ha passeggiato tranquillamente per le strade di Milano senza essere fermata da alcun fan.