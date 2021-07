Leonardo Spinazzola a Wembley per la finale di Euro 2021? Lo ‘splendido’ progetto dell’Italia di Mancini

Il calvario di Leonardo Spinazzola sta per cominciare, i 4-6 mesi di riabilitazione per lasciarsi alle spalle l’infortunio al tendine d’Achille cominceranno dopo l’intervento programmato in Finlandia, dove l’esterno azzurro si è recato ieri. Non c’è tempo da perdere in queste situazioni, l’operazione chirurgica lampo permetterà infatti al giocatore della Roma di iniziare subito il lavoro per tornare in campo, dove lo aspetta non solo José Mourinho ma anche tutto il club giallorosso. Prima di calarsi in questa nuova sfida, Spinazzola potrebbe però lanciarsi anche in un viaggio lampo a Wembley, nel caso in cui i suoi compagni azzurri gli facessero il regalo di conquistare la finale di Euro 2021.

L’invito

In tal caso, Leonardo Spinazzola accoglierebbe l’invito dei propri compagni e volerebbe a Londra insieme al manager Davide Lippi e alle sue stampelle, per seguire da vicino una finale che potrebbe cancellare l’amarezza relativa all’infortunio. Il match con la Spagna lo guarderà dalla tv, dopodiché tornerà in Italia e deciderà cosa fare in base al risultato della semifinale: se dovesse essere positivo Spinazzola partirebbe poi con un volo privato per assistere alla finale domenica 11 luglio. L’invito dei compagni di squadra è già partito: “ti aspettiamo a Wembley per festeggiare insieme“, impossibile declinarlo se l’Italia dovesse davvero regalargli l’emozione di giocarsi il titolo europeo.