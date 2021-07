Corre in campo e festeggia con gli azzurri, ma nessuno lo conosce: esilarante la scena con Verratti [VIDEO]

L’Italia è ancora in festa per la bellissima, sudata e sofferta vittoria di ieri contro la Spagna, ottenuta ai calci di rigore. Gli azzurri, dopo il rigore segnato da Jorginho sono esplosi in festeggiamenti da urlo per aver conquistato il pass per la finalissima degli Europei di calcio 2021.

Tutti gli italiani, così come i calciatori della Nazionale, sono impazziti di gioia e hanno dato il via a spettacolari festeggiamenti, in casa o per le strade delle città. A vivere le emozioni più intense e speciali, però, sicuarmente sono stati gli italiani presenti in tribuna a Wembley, ma anche qualche ‘fortunato’ e coraggioso che ha fatto invasione di campo.

Da ieri sera è divetata virale infatti una scenetta davvero esilarante. Mentre gli azzurri si riunivano per saltare, cantare e urlare di gioia per la splendida vittoria, un ragazzo si univa a loro, come se niente fosse, come se facesse parte del gruppo, affiancando Verratti. Il calciatore azzurro, in un primo momento ha continuato a festeggiare, ma ben presto si è accorto di non conoscere il ragazzo che stava esultando con lui, tanto da domandargli: “e tu chi sei?”.

Ben presto sono arrivati gli steward per portare fuori dal campo il ragazzo, diventato famosissimo in poche ore.