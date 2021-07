Vergogna social, orrendi insulti alla moglie di Morata: “vengo e ti brucio a casa, i tuoi figli hanno il cancro”

Orrendi e vomitevoli gli insulti rivolti ad Alice Campello sui social durante il match tra Italia e Spagna, vinto dagli azzurri ai calci di rigore dopo il pari maturato al termine dei 120 minuti. Un risultato scaturito dal gol di Alvaro Morata, marito dell’influencer italiana, a cui il giocatore spagnolo ha dedicato la propria rete arrivata a dieci minuti dal novantesimo. Un gesto che ha scatenato la feccia del web, scagliatasi contro Alice Campello e i suoi figli: colpevoli solamente di ‘amare’ un giocatore della Spagna. “Tanto ai tuoi figli prende un infarto, così muoiono ste merde” uno dei messaggi postati da Alice Campello, che poi ha proseguito con una vera e propria carrellata di insulti: “tuo marito e i tuoi figli hanno il cancro“, “Vacca di donna, mi vergogno di essere veneta“, “non ti azzardare a postare il goal di Morata, sennò vengo a casa tua e ti brucio in diretta Instagram“.

Le parole di Alice Campello

Parole vomitevoli e minacce di morte nei confronti della compagna di Morata, che ha voluto postare tutto sui social per poi esprimere il proprio pensiero al riguardo: “sinceramente non so soffrendo per nessuno di questi messaggi, davvero. Non penso nemmeno sia un fattore di ‘Italiani’ ma di ignoranza. Se fosse successo a una ragazza più fragile sarebbe stato un problema. Ricordiamoci che è uno sport per unire, non per sfogare le vostre frustrazioni. Spero che in futuro si possano prendere provvedimenti seri per questo tipo di persone perché è vergognoso e inaccettabile“.