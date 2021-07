Inghilterra-Danimarca, Schmeichel infiamma il match: “la coppa torna a casa? Quando mai l’avete vinta…” [VIDEO]

Inghilterra-Danimarca si è già infiammata prima del fischio d’inizio dell’arbitro, ci ha pensato Kasper Schmeichel a gettare benzina sul fuoco lanciando una frecciatina agli inglesi. Il portiere danese di proprietà del Leicester ha stuzzicato la stampa britannica, rispondendo in maniera ironica a una domanda sul famoso tormentone “It’s coming home“, cantato dai tifosi della nazionale dei ‘Tre Leoni‘. Schmeichel ha ascoltato la domanda in conferenza stampa e poi ha punto: “impedire che la Coppa torni a casa? Quando mai l’avete vinta? Nel ’66 era il Mondiale, non l’Europeo“.

Obiettivo finale

Kasper Schmeichel poi si è concentrato sulla partita di Wembley, sottolineando come l’obiettivo della Danimarca sia quello di andare in finale: “non ho pensato a cosa significherebbe fermare la corsa dell’Inghilterra, ma solo a quello che vorrebbe dire raggiungere la finale per la Danimarca. Siamo concentrati, daremo tutto perché sappiamo che vincendo regaleremmo una gioia a cinque milioni di tifosi. L’Inghilterra è favorita, ha tanti campioni di livello mondiale e giocano in casa. Le aspettative nei loro confronti sono altissime, ma noi giocheremo per vincere e lotteremo fino alla fine”.