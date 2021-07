L’Italia batte il Belgio ma lo spogliatoio ‘resta in silenzio’ per Spinazzola: il retroscena rivelato da Gravina

La qualificazione alla semifinale di Euro 2021 e il silenzio nello spogliatoio: niente urla o festeggiamenti nella pancia dell’Allianz Arena di Monaco dopo il successo dell’Italia sul Belgio. Il motivo? L’infortunio di Leonardo Spinazzola, che ha spinto Chiellini e compagni a non esultare subito dopo la fine del match per rispetto dell’esterno della Roma, infortunatosi gravemente al tendine d’Achille al 76° minuto del secondo tempo. Un retroscena rivelato da Gabriele Gravina, presidente della FIGC, a margine della conferenza di presentazione di Rocchi come nuovo designatore degli arbitri di Serie A e B.

Il rispetto per Spinazzola

Il presidente della Federazione ha fatto i complimenti agli azzurri per il gesto compiuto per Spinazzola: “rientrare nello spogliatoio dopo una partita così importante e trovarlo in silenzio come se avesse perso è uno dei momenti più belli che ricorderò nella mia carriera di sportivo. E’ un ragazzo che stava dando tanto a questa squadra, gli faccio un grandissimo in bocca al lupo e un rientro rapido perché, oltre che essere un grande professionista, ha dimostrato anche tutte le sue doti umane. Gli mando un grandissimo abbraccio, mi dispiace per quello che ha dovuto subire. Ha pagato con un prezzo molto alto un eccesso di attaccamento e uno sforzo atletico straordinario“.

Sogno Wembley

Gravina infine si è soffermato sullo splendido risultato ottenuto dagli azzurri, capaci di qualificarsi in semifinale a Euro 2021 e a realizzare il sogno di arrivare fino alla Final Four di Wembley: “il sogno era arrivare a Wembley con un progetto entusiasmante e abbiamo centrato l’obiettivo. Adesso può succedere di tutto, dobbiamo continuare a lavorare su questa strada e con questo entusiasmo. Il concetto di bellezza che i ragazzi stanno diffondendo a tutto il Paese deve continuare a vivere“.