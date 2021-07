Infortunio Spinazzola, tremendi aggiornamenti sulle condizioni dell’esterno azzurro: lo stop è lunghissimo

Una serata felice per l’Italia, rovinata però dall’infortunio di Leonardo Spinazzola. L’esterno azzurro, tra i migliori in campo anche a Monaco di Baviera nella vittoria contro il Belgio, ha chiuso questa sera il suo splendido Europeo a causa della rottura del tendine d’Achille riportata nel corso del secondo tempo.

Tempi di recupero

Un colpo durissimo per il ct Mancini, considerando l’importanza rivestita da Spinazzola nei meccanismi di gioco di questa Nazionale. Una vera e propria spina nel fianco per tutti gli avversari, di cui l’Italia dovrà fare a meno per il resto dell’Europeo. Una brutta botta anche per la Roma di Mourinho, dal momento che Spinazzola non tornerà in campo prima di sei mesi.