Infortunio shock per McGregor, la caviglia si spezza durante il match con Poirier: urla lancinanti per ‘The Notorious’ [VIDEO]

Terribile infortunio per Conor McGregor durante il match contro Dustin Poirier, andato in scena nella notte italiana a Las Vegas. La caviglia del fighter irlandese si spezza proprio durante una fase del combattimento, obbligandolo ad alzare bandiera bianca e a consegnare all’avversario la vittoria. Immagini forti, tanto quanto il dolore provato da ‘The Notorious‘ che stramazza al suolo e si avvinghia alla rete dell’ottagono mentre Poirier continua a colpirlo. La resa è conseguente così come la sconfitta: un epilogo sorprendente di cui McGregor avrebbe fatto volentieri a meno…

Il video dell’infortunio di McGregor: