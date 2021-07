Tremendo infortunio per Lozano, la testa si piega in modo spaventoso: volto tumefatto per il messicano [VIDEO]

Bruttissimo infortunio per Hirving Lozano dopo pochi minuti del match tra Messico e Trinidad e Tobago, valido per la prima giornata della Gold Cup. L’attaccante del Napoli si è scontrato in maniera tremenda con il portiere avversario, perdendo i sensi. Immediato l’intervento dei sanitari, coscienti della gravità della situazione e del brutto infortunio subito da Lozano, trasportato via in barella con un collare e il volto tumefatto. Dopo qualche minuto, la Federazione messicana ha tranquillizzato tutti sulle condizioni di Lozano: ““Hirving Lozano è stabile, cosciente e sarà sottoposto ad ulteriori controlli medici”.

La nota del Napoli

Questo il comunicato del Napoli sulle condizioni del giocatore: ‘Hirving Lozano è uscito per infortunio questa notte durante il match di Golden Cup Messico-Trinidad Tobago. Dopo una decina di minuti l’attaccante del Napoli si è scontrato violentemente con il portiere avversario in uscita. Il Chucky è stato colpito al volto ed ha subìto una ferita sopra l’occhio sinistro. Lozano è stato immediatamente trasportato all’Ospedale dove ha trascorso la notte in osservazione. Le condizioni del Chucky non destano preoccupazione e nelle prossime ore sarà sottoposto anche a risonanza magnetica. Il medico sociale del Napoli, Dottor Canonico, è in contatto costante con lo staff medico messicano per ricevere aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante azzurro’.