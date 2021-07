Infortunio Antetokounmpo, sospiro di sollievo per Milwaukee: mistero però sul rientro in campo

L’infortunio di Antetokounmpo in Gara-4 della serie di finale a Est ha spaventato eccome i Milwaukee Bucks, che hanno temuto di aver perso la propria stella per il resto della stagione. Una paura durata lo spazio di poche ore, visto che gli esami svolti sul ginocchio del giocatore greco hanno escluso danni strutturali, evidenziando la stabilità dei legamenti.

Il rientro in campo

Le prime immagini arrivate dalla State Farm Arena di Atlanta avevano lasciato presagire una tremenda rottura dell’articolazione, evitata per fortuna dei Bucks. Il rientro in campo di Antetokounmpo resta però al momento indefinito, la sua presenza in gara-5 contro Atlanta è definita come “doubtful” (in dubbio), dunque difficilmente lo si vedrà in campo. L’obiettivo è averlo per Gara-6, decisiva per l’esito della finale di Conference a Est che definirà una delle due squadre che andranno a giocarsi le NBA Finals.