Paura per Antonio Rossi, colpito da infarto durante una mezza maratona: l’olimpionico ricoverato in ospedale

Attimi di paura e apprensione per Antonio Rossi, colpito da infarto mentre partecipava a una mezza maratona a Conegliano. L’ex canoista azzurro è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale al Sant’Anna di Como, dove lavora il suo cardiologo di fiducia. L’olimpionico italiano, capace di vincere tre medaglie d’oro tra Atlanta 1996 e Sidney 2000, adesso è fuori pericolo e le sue condizioni non destano preoccupazione. “Grazie a tutti quelli che si sono preoccupati per me – ha ammesso Antonio Rossi – è andato tutto bene, sia Conegliano dove mi hanno dato i primi soccorsi che a Como dove mi hanno operato. Fatto il tagliando dei 50 anni sono come nuovo“.