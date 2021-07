Incidente Verstappen-Hamilton, la decisione dei Commissari di Gara: penalizzato il pilota Mercedes

SportFair

Inizio col botto in questo GP di Silverstone, caratterizzato dall’incidente Verstappen-Hamilton avvenuto alla Copse nel corso del primo giro. Un contatto fatale per il pilota della Red Bull, finito contro le barriere dopo l’urto con l’anteriore sinistra del driver della Mercedes, riuscito a rimanere in pista alle spalle di Charles Leclerc, divenuto nel frattempo leader del Gran Premio. Analizzato attentamente l’incidente negli ultimi minuti, i Commissari di Gara hanno preso la propria decisione e hanno inflitto a Lewis Hamilton dieci secondi di penalità per aver causato la collisione. Il pilota della Mercedes dunque, in occasione del primo pit-stop, dovrà fermarsi nella piazzola per dieci secondi prima che i meccanici possano intervenire sulla sua vettura. Una scelta che soddisfa il team di Brackley ma che farà arrabbiare molto la Red Bull, costretta a fare a meno del proprio pilota di punta nel GP di Silverstone.