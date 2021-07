Brad Jones in gravi condizioni: spaventoso incidente durante Gara-1 del British Superbike

SportFair

Momenti di paura durante il British Superbike! Brad Jones è rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente: il britannico, vice-campione Supersport, è caduto in Gara-1 a Brands Hatch a tutta velocità.

Jones ha perso conoscenza ed è stato subito trasferito in elitrasporto al Kings College Hospital di Londra e non ha ancora ripreso conoscenza a causa di gravi lesioni alla testa.

“Brad Jones è caduto nel primo giro della gara alla Curva Clark del Brands Hatch. La gara è stata immediatamente interrotta ed il pilota è stato soccorso dalle squadre mediche. Il pilota non era cosciente ed è stato trasportato al centro medico del circuito per degli accertamenti prima di venire trasportato in ospedale con un problema alla testa. Non ha ripreso conoscenza. Ulteriori informazioni arriveranno appena possibile“, hanno comunicato su Twitter dal profilo ufficiale del Bennetts British Superbike Championship