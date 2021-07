Meccanico della Ferrari investito e schiacciato contro un muro, dramma durante il Motor Valley Fest: l’incidente è brutale [VIDEO]

Un vero e proprio dramma si è consumato durante il Motor Valley Fest di Modena, durante l’esibizione della SF70-H sul circuito del parco Novi Sad. A causa di un errore di Olivier Beretta, pilota al volante della monoposto, un meccanico 45enne del Cavallino è stato investito in pieno e schiacciato contro un muretto, riportando gravissime ferite al piede destro. Temporaneamente sospesa per permettere i soccorsi all’uomo, lo show è poi proseguito con l’esibizione di diversi modelli del Cavallino.

Amputato il piede

Il meccanico della Ferrari è stato immediatamente traportato presso l’ospedale di Baggiovara, dove i medici hanno dovuto optare per l’amputazione del piede destro, a causa delle gravi ferite riportate. A confermarlo un comunicato della Ferrari, che ha garantito supporto al proprio meccanico: “l’azienda si è subito attivata per garantire al collega e alla sua famiglia tutto il sostegno necessario sotto ogni punto di vista sia in questa fase che in futuro. Su espressa richiesta della famiglia, non verranno forniti ulteriori aggiornamenti“.