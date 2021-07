Brutto schianto di Sainz in Q2 in Ungheria: la Ferrari dello spagnolo finisce contro le barriere [VIDEO]

SportFair

Sabato di qualifiche amaro per la Ferrari: dopo una buona prestazione di Sainz e Leclerc nelle Fp3 del Gp d’Ungheria, nel pomeriggio il teamdi Maranello non può di certo sorridere.

In Q2, infatti, un incidente ha messo fuori gioco Sainz: lo spagnolo della Ferrari ha perso il controllo della sua monoposto nell’ultima curva del circuito dell’Hungaroring, finendo a tutta velocità contro le barriere.

Fortunatamente il pilota non ha riportato conseguenze, ma è stato costretto ad abbandonare la sua monoposto e tornare ai box approfittando di un passaggio della safety car. La sessione è stata interrotta per qualche minuto prima di poter rivedere i piloti sfrecciare in pista.