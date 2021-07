Terribile incidente a Tokyo nella semifinale di bmx: Connor Fields cade e viene schiacciato da due avversari [VIDEO]

SportFair

Un bruttissimo incidente si è verificato durante una delle semifinali maschili di bmx alle Olimpiadi di Tokyo, protagonista l’americano Connor Fields che è rovinosamente finito a terra per poi essere travolto dagli avversari alle sue spalle. Un colpo terrificante quello subito dal ciclista statunitense, soccorso immediatamente e trasportato in ospedale in ambulanza per le prime cure del caso. A causa l’incidente probabilmente è stato il contatto tra la ruota anteriore di Fields e quella posteriore del leader della gara. Al momento, l’atleta americano è ricoverato in ospedale a Tokyo e, secondo le prime indiscrezioni, pare che abbia riportato la frattura di una clavicola.