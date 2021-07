Incidente Alex Zanardi, nessuna responsabilità per il camionista: il gip archivia definitivamente l’inchiesta

SportFair

Si chiude con l’archiviazione l’inchiesta relativa all’incidente di Alex Zanardi, colpito lo scorso 19 giugno da un camion mentre percorreva in sella alla sua handbike la strada provinciale 146 tra San Quirico d’Orcia e Pienza, in provincia di Siena. Il gip del Tribunale di Siena, Ilaria Cornetti, ha accolto la richiesta del procuratore capo della stessa città toscana, Salvatore Vitiello, e del sostituto procuratore Serena Menicucci, disponendo l’archiviazione dell’inchiesta che vedeva come unico indagato Marco Ciacci, conducente del tir.

Errore

Secondo il giudice, l’autista non ha nessuna colpa nella dinamica dell’incidente, per questo motivo si è deciso di non procedere nei suoi confronti. Si chiude dunque l’inchiesta relativa all’incidente di Alex Zanardi, derubricata come semplice errore del campione azzurro nel compiere quella curva maledetta.