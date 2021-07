Continua il sopralluogo degli azzurri del ciclismo a Tokyo: caldo e afa si confermano elementi insidiosi, in partito Elia Viviani

SportFair

Continua il countdown per il via alla prima gara di ciclismo alle Olimpiadi di Tokyo: la prova strada in linea maschile, sabato 24 luglio. Nella giornata di oggi Vincenzo Nibali, Damiano Caruso, Alberto Bettiol, Gianni Moscon e Giulio Ciccone (per lui allenamento un po’ più lungo rispetto ai compagni di squadra) hanno testato il percorso confermando le impressioni del giorno prima: il caldo e l’afa giocheranno un ruolo importante.

Ricordiamo che la prova in linea maschile si svolgerà su una distanza di 234 km., con 4865 metri di dislivello. Il punto più alto sarà la salita Fuji Sanroku, GPM a 1451 metri di altitudine, a circa 90 chilometri dalla conclusione. La salita misura 15 km con una pendenza media del 6%.

A 30 chilometri dall’arrivo vi è il passaggio forse più insidioso; Mikuni Pass, 6.5 km di lunghezza con una pendenza media del 10% e punte al 22%. L’ultima difficoltà altimetrica sarà il Kagosaka Pass (212 km).

Intanto sono partiti oggi per il Giappone Elia Viviani, portabandiera con Jessica Rossi, Filippo Ganna, impegnato il 28 luglio nella cronometro e poi nel torneo in pista, Elisa Balsamo, riserva della strada donne e impegnata anche lei nella pista, e Giacomo Fantoni, BMX race. Con loro anche il presidente della FCI Cordiano Dagnoni e i CT Marco Villa e Tommaso Lupi.

Elia Viviani: “Rappresentare l’Italia e portare il Tricolore è un privilegio e un sogno. Mi impegna a fare meglio, come atleta e come uomo, anche nei confronti dei miei compagni di squadra. Un ruolo che pesa, ma che mi esalta e rende felice.”

Il presidente Cordiano Dagnoni: “Credo che la nostra spedizione vada serena, consapevole di aver lavorato al meglio. I risultati non sono scontati e non vogliamo alimentare false illusioni. Personalmente mi dispiace solo non poter presenziare alla cerimonia di apertura con il nostro portabandiera. Quello di Elia è un ruolo per cui abbiamo lottato e di cui siamo particolarmente orgogliosi.”

Il programma olimpico del ciclismo prevede ogni giorno l’assegnazione di un titolo, fino a mercoledì 28 luglio, giorno delle cronometro. Il 30 luglio è prevista la finale del BMX, mentre dal 2 di agosto il via al torneo della pista.

Il calendario delle gare (e gli orari) che vedranno coinvolti gli azzurri

STRADA (Fuji International Speedway)

In Linea Uomini – 24/07 04:00-11:15

In Linea Donne – 25/07 06:00-10:35

Cronometro Uomini – 28/07 04:30-10:40

Cronometro Donne – 28/07 04:30-10:40

MOUNTAIN BIKE (Izu MTB Course)

XCO Uomini – 26/07 08:00-10:00

XCO Donne – 27/07 08:00-10:00

BMX RACE (Ariake Urban Sports Park)

29/07 03:00-05:00 Quarti

30/07 03:00-05:00 Semifinali-Finale

PISTA (Izu Velodrome)

Inseguimento a Squadre Uomini

02/08 08:30-11:30 Qualificazioni

03/08 08:30-11:10 Eliminatorie

04/08 08:30-12:00 Finale

Inseguimento a Squadre Donne

02/08 08:30-11:30 Qualificazioni

03/08 08:30-11:10 Eliminatorie/Finale

Omnium Uomini

05/08 08:30/11:00

Madison Donne

06/08 08:30-12:15

Madison Uomini

07/08 08:30-11:25

Omium Donne

08/08 03:00-06:15

Orari espressi con fuso orario dell’Italia

Gli AZZURRI

Strada uomini

Alberto Bettiol (anche crono)

Damiano Caruso

Giulio Ciccone

Gianni Moscon

Vincenzo Nibali

Filippo Ganna (crono)

Strada donne

Marta Bastianelli

Marta Cavalli

Elisa Longo Borghini (anche crono)

Soraya Paladin

Elisa Balsamo

Pista Donne

Martina Alzini

Elisa Balsamo

Rachele Barbieri

Martina Fidanza

Vittoria Guazzini

Letizia Paternoster

Pista Uomini

Simone Consonni

Liam Bertazzo

Filippo Ganna

Francesco Lamon

Jonathan Milan

Elia Viviani

XCO

Luca Braidot

Nadir Colledani

Eva Lechner

Gerhard Kerschbaumer

BMX RACE

Giacomo Fantoni