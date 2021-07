Un dietro le quinte davvero speciale: Elia Viviani e Jessica Rossi ricevono la bandiera italiana prima della cerimonia d’apertura alle Olimpiadi di Tokyo [VIDEO]

SportFair

Le Olimpiadi di Tokyo sono ufficialmente iniziate: dopo la cerimonia di apertura che si è tenuta oggi i Giochi si possono ritenere veramente iniziati, anche se alcune discipline hanno aperto le danze da qualche giorno.

Nella notte si disputeranno le prime gare che assegneranno le primissime medaglie di questa edizione così strana e difficile della rassegna a cinque cerchi, con l’Italia del ciclismo che lotterà per un risultato importante.

Intanto, oggi, gli italiani hanno vissuto un’emozione davvero speciale, in uno stadio semi vuoto, con solo addetti ai lavoro, televisioni e staff e atleti a popolare le tribune. Gli atleti italiani hanno riempito lo schermo col bianco quasi accecante della divisa disegnata da Armani, che ha ricevuto diverse critiche sui social, ma solo sui social dei campioni azzurri è possibile avere qualche bellissimo e speciale retroscena.

In tv, infatti, non è stato mandato in onda il momento bellissimo nel quale Elia Viviani e Jessica Rossi, portabandiera italiani, hanno ricevuto la bandiera del nostro paese. E’ stata proprio Jessica Rossi ha condividere con gli italiani tutti questo momento davvero speciale: dopo un ‘rullo di tamburi’ fatto da ‘ohhh’ degli altri atleti italiani, Jessica Rossi ed Elia Viviani hanno preso in mano la bandiera italiana, alzandola al cielo, tra applausi e urla di gioia.