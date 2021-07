Venerdì la cerimonia d’apertura, gli azzurri del ciclismo in gara nella prima notte: programma e orari delle gare delle Olimpiadi di Tokyo

SportFair

E’ tutto pronto a Tokyo per le Olimpiadi! Dopo un anno di attesa dovuto al rinvio della rassegna a Cinque Cerchi a causa della pandemia di Covid-19, gli atleti, coloro che hanno deciso di partecipare ai Giochi nonostante i cambiamenti, l’assenza del pubblico e altre restrizioni dovuti al coronavirus, stanno iniziando a popolare il villaggio olimpico in attesa di poter finalmente gareggiare per qualcosa di davvero importante.

Venerdì si apriranno le danze, con la cerimonia d’apertura, che si terrà alle 13 italiane, mentre le prime gare si disputeranno nella notte tra venerdì e sabato, con subito in strada gli azzurri del ciclismo. Saranno due settimane davvero intense, ricche di spettacolo, colpi di scena, e tanto sport, scopriamo nel dettaglio il programma delle gare delle Olimpiadi.

Il programma delle gare delle Olimpiadi di Tokyo

Venerdì 23 luglio

13.00 Cerimonia d’apertura

Sabato 24 luglio 01.30 Tiro a segno – Carabina 10 m femminile, Pistola 10 m maschile

04.00 Ciclismo su strada– Prova in linea maschile

06.50 Pesi– 49 kg femminile

07.15 Tiro con l’arco – Squadre miste

10.00 Judo– 48 kg femminile e 60 kg maschile

11.00 Scherma– Spada femminile e Sciabola maschile

12.00 Taekwondo– 49 kg femminile e 58 kg maschile

Domenica 25 luglio 02.00 Skateboard – Street maschile

02.00 Tiro a segno – Pistola 10 m femminile e carabina 10 m maschile

03.30 Nuoto – 400 misti e 400 s.l. maschile; 400 misti e 4×100 s.l. femminile

06.00 Ciclismo su strada – Prova in linea femminile

06.45 Tiro con l’arco – Squadre femminile

08.00 Tuffi – Sincro 3 metri femminile

08.50 Pesi – 61 kg maschile 10.00 judo – 52 kg femminile e 66 kg maschile

11.00 Scherma – Fioretto femminile e spada maschile

12.00 Taekwondo – 57 kg femminile e 68 kg maschile

12.50 Pesi – 67 kg maschile

23.30 Triathlon – Gara maschile

Lunedì 26 luglio 02.00 Tiro a volo – Skeet femminile e skeet maschile

03.30 Nuoto – 100 farfalla femminile, 100 rana maschile, 400 s.l. femminile, 4×100 s.l. maschile

06.45 Tiro con l’arco – squadre maschile

07.00 Canoa slalom – C1 maschile

08.00 Mountain bike – Cross-country maschile

08.00 Tuffi – 10 m sincro maschile

10.00 Judo – 57 kg femminile e 73 kg maschile

11.00 Scherma – Sciabola femminile e fioretto maschile

12.00 Ginnastica artistica – Squadre maschile

12.00 Taekwondo – 67 kg femminile e 80 kg maschile

12.50 Pesi – 55 kg femminile

13.00 Tennistavolo – doppio misto, finale bronzo e oro

23.30 Triathlon – gara femminile

Martedì 27 luglio 01.30 Canottaggio – Quattro di coppia femminile, quattro di coppia maschile

02.00 Tiro a segno – Carabina 10 m mista e pistola 10 m mista

03.30 Nuoto – 200 s.l. maschile, 100 dorso femminile, 100 dorso maschile, 100 rana femminile

06.00 Softball – finale per il bronzo

07.00 Canoa slalom – K1 femminile

08.00 Mountain bike – Cross-country femminile

08.00 Tuffi – 10 m sincro femminile

08.50 Pesi – 59 kg femminile

10.00 Equitazione – dressage a squadre

10.00 Judo – 63 kg femminile e 81 kg maschile 11.30 scherma – spada a squadre femminile

12.00 Taekwondo – +67 kg femminile e +80 kg maschile

12.45 Ginnastica artistica – gara a squadre femminile

12.50 Pesi – 64 kg femminile

13.00 Softball – finale per l’oro

Mercoledì 28 luglio 01.00 Surf – Gara maschile e gara femminile

01.30 Canottaggio – Doppio femminile, doppio maschile, 4 senza femminile, 4 senza maschile

03.30 Nuoto – 200 s.l. femminile, 200 farfalla maschile, 200 misti femminile, 1500 stile s.l. femminile, 4×200 s.l. maschile

04.30 Ciclismo su strada – Cronometro femminile e maschile

08.00 Tuffi – 3 m sincro maschile

10.00 Judo – 70 kg femminile, 90 kg maschile

10.30 Equitazione – Dressage individuale

10.30 Rugby a 7 – Torneo maschile, finale per il bronzo

11.00 Rugby a 7 – torneo maschile, finale per l’oro

11.30 Scherma – sciabola a squadre maschile

12.15 Ginnastica artistica – all-around maschile

12.50 Pesi – 73 kg maschile

13.45 Basket 3×3 – torneo femminile, finale per il bronzo

14.15 Basket 3×3 – torneo maschile, finale per il bronzo

14.55 Basket 3×3 – torneo femminile, finale per l’oro

15.25 Basket 3×3 – torneo maschile, finale per l’oro

Giovedì 29 luglio * Surf – Eventuali recuperi

01.30 Canottaggio – 2 senza femminile, 2 senza maschile, doppio p.l. femminile, doppio p.l. maschile

02.00 Tiro a volo – Trap maschile e trap femminile

03.30 Nuoto – 800 s.l. maschile, 200 rana maschile, 200 farfalla femminile, 100 s.l. maschile, 4×200 s.l. femminile

07.00 Canoa slalom – C1 femminile 10.00 judo – 78 kg femminile, 100 kg maschile

11.30 Scherma – Fioretto a squadre femminile

12.50 Ginnastica artistica – All-around femminile

13.00 Tennistavolo – singolare femminile, finale bronzo e oro

Venerdì 30 luglio * Surf – Eventuali recuperi

01.45 Canottaggio – Singolo femminile, singolo maschile, 8 femminile, 8 maschile

02.00 Badminton – Doppio misto, finale bronzo

02.00 Tiro a segno – Pistola 25 m femminile

03.00 Ciclismo bmx – Racing maschile e racing femminile

03.30 Nuoto – 200 rana femminile, 200 dorso maschile, 100 s.l. femminile, 200 misti maschile

05.00 Tennis – Doppio maschile, finale bronzo e oro

06.00 Trampolino elastico – Individuale femminile

07.00 Canoa slalom – k1 maschile

07.45 Tiro con l’arco – Individuale femminile

08.30 Badminton – Doppio misto, finale oro

10.00 Judo – +78 kg femminile, +100 kg maschile

11.30 Scherma – Spada a squadre maschile

12.00 Atletica – 10000 metri maschile

13.00 Tennistavolo – Singolare maschile, finale bronzo e oro

Sabato 31 luglio * Surf – Eventuali recuperi

00.30 Triathlon – Staffetta mista

03.30 Nuoto – 100 farfalla maschile, 200 rana femminile, 800 s.l. femminile, 4×100 misti mista

05.00 Tennis – Singolare maschile, finale per il bronzo, singolare femminile, finale bronzo e oro, doppio femminile, finale bronzo. doppio misto, finale bronzo

05.00 Tiro a segno – Carabina 3 posizioni femminile

05.00 Vela – Medal race: rs:x femminile, rs:x maschile

06.00 Trampolino elastico – Individuale maschile

07.45 Tiro con l’arco – Individuale maschile

08.50 Pesi – 81 kg maschile

09.30 Rugby a 7 – torneo femminile, finale bronzo e oro

10.00 Judo – squadre mista

11.00 Badminton – Doppio maschile, finale bronzo e oro

11.30 Scherma – Sciabola a squadre femminile

12.00 Atletica – Disco maschile, 4×400 mista, 100 metri femminile

12.50 Pesi– 96 kg maschile

Domenica 1 agosto * Surf – Eventuali recuperi

00.30 Golf – Torneo maschile, quarto giro

02.10 Atletica – Peso femminile

03.10 Ciclismo bmx – Freestyle park maschile e femminile

03.30 Nuoto – 50 s.l. maschile, 50 s.l. femminile, 1500 s.l. maschile, 4×100 misti femminile, 4×100 misti maschile

05.00 Tennis – Singolare maschile, finale oro. doppio femminile, finale oro. doppio misto, finale oro

05.00 Vela – Medal race: laser maschile, laser radial femminile

08.00 Tuffi – 3 m femminile

10.00 Ginnastica artistica – Finali di specialità: corpo libero maschile, volteggio femminile, cavallo con maniglie, parallele asimmetriche

11.30 Scherma – Fioretto a squadre maschile: finale per il bronzo e oro

12.00 Atletica – Alto maschile, triplo femminile, 100 metri maschile

13.30 Badminton – Singolare femminile, finale bronzo e oro

13.50 Pesi – 76 kg femminile

Lunedì 2 agosto 01.30 Tiro a segno – Pistola 25 m maschile e carabina 3 pos. maschile

02.00 Atletica – Lungo maschile, 100 ostacoli

05.00 Vela – Medal race: 49er fx femminile e maschile

06.00 Badminton – Doppio maschile, finale bronzo e oro

08.30 Ciclismo su pista – Sprint a squadre femminile

08.50 Pesi – 87 kg femminile

10.00 Ginnastica artistica – finali di specialità: anelli, corpo libero femminile, volteggio maschile

10.00 Equitazione: completo individuale e a squadre

11.15 Lotta 60 kg greco-romana, 130 kg greco-romana, 76 kg femminile

12.00 Atletica – disco femminile, 3000 siepi maschile, 5000 femminile

12.00 Badminton – singolare maschile, finale bronzo e oro

12.50 Pesi – +87 kg femminile

Martedì 3 agosto 02.00 Atletica – Lungo femminile, 400 ostacoli maschile

02.30 Canoa sprint – K1 200 metri femminile, c2 1000 metri maschile, k1 1000 metri maschile, k2 500 metri femminile

04.00 Boxe –57 kg femminile

07.30 Vela – Medal race: finn maschile nacra 17 misto

08.00 Tuffi – 3 m maschile

08.30 Ciclismo pista – Inseguimento a squadre femminile, sprint a squadre maschile

10.00 Boxe – 69 kg maschile

10.00 Ginnastica artistica – Finali di specialità: parallele e sbarra maschile, trave femminile

11.15 Lotta – 77 kg greco-romana, 97 kg greco-romana, 68 kg femminile

12.00 Atletica – Asta maschile; martello, 800 e 200 femminile

12.50 Pesi – 109 kg maschile 23.30 nuoto di fondo – 10 km femminile

Mercoledì 4 agosto 02.00 Atletica – 400 ostacoli femminile

02.00 Skateboard – Park femminile

07.00 Boxe –81 kg maschile

07.30 Vela – Medal race: 470 maschile, 470 femminile

08.30 Ciclismo su pista – Inseguimento a squadre maschile 11.15 lotta – 67 kg greco-romana, 87 kg greco-romana, 62 kg femminile

11.30 Atletica – 3000 siepi femminile; martello, 800 e 200 maschile

12.00 Equitazione – Salto a ostacoli individuale

12.30 Sincro – Duo

12.50 Pesi – +109 maschile

23.30 Nuoto di fondo – 10 km maschile

Giovedì 5 agosto 02.00 Atletica –Triplo, peso e 110 ostacoli maschile; eptathlon

02.00 Skateboard – Park maschile

02.30 Canoa sprint – K1 200 metri maschile, c1 200 metri femminile, k1 500 metri femminile, k2 1000 metri maschile

03.30 Hockey prato – Torneo maschile, finale per il bronzo

04.00 Tennistavolo – Gara a squadre femminile finale bronzo

07.00 Boxe – 56 kg maschile

08.00 Tuffi – 10 m femminile

08.30 Ciclismo su pista – Omnium maschile, keirin femminile

09.30 Atletica – 20 km di marcia maschile

10.00 Calcio – Torneo femminile, finale per il bronzo 10.00 karate – kata femminile, 67 kg maschile e 55 kg femminile

10.30 Arrampicata sportiva – Combinata maschile 11.15 lotta – finali: 57 kg maschile, 86 kg maschile, 57 kg femminile

12.00 Atletica – Asta femminile, 400 maschile, decathlon

12.00 Hockey prato – Torneo maschile, finale per l’oro

12.30 Tennistavolo – Gara a squadre femminile, finale per l’oro

22.30 Atletica – 50 km di marcia maschile

Venerdì 6 agosto 03.00 Beach volley – Finale per il bronzo e finale per l’oro femminile

03.30 Hockey prato – Torneo femminile, finale per il bronzo

04.00 Calcio – Torneo femminile, finale per l’oro

04.00 Tennistavolo – Gara a squadre maschile, finale per il bronzo

07.00 Boxe – 91 kg maschile

07.30 Pentathlon – Gara femminile individuale

08.30 Ciclismo su pista – Americana femminile, sprint maschile

09.30 Atletica – 20 km di marcia femminile 10.00 karate – 75 kg maschile e 61 kg femminile; kata maschile

10.30 Arrampicata sportiva – Combinata femminile

11.15 Lotta – 74 kg maschile, 125 kg maschile, 53 kg femminile

12.00 Hockey prato – Torneo femminile, finale per l’oro

12.30 Tennistavolo – Gara a squadre maschile, finale per l’oro

12.50 Atletica – Giavellotto femminile, 5000 maschili, 400 femminili, 1500 femminile, 4×100 maschile, 4×100 femminile

13.00 Calcio – Torneo maschile, finale per il bronzo

Sabato 7 agosto 00.00 Atletica – Maratona femminile

00.30 Golf – Torneo femminile, ultimo giro

02.30 Canoa sprint – c2 500 metri femminile, c1 1000 metri maschile, k4 500 metri femminile, k4 500 metri maschile

03.00 Beach volley – Finale per il bronzo e finale per l’oro maschile

04.30 Basket – Torneo maschile, finale per l’oro

05.00 Baseball – Finale per il bronzo

06.30 Volley – Torneo maschile, finale per il bronzo

06.40 Pallanuoto – Torneo femminile, finale per il bronzo

07.00 Boxe – 52 kg e 75 kg maschili; 51 kg e 69 kg femminili

07.00 Karate – +75 kg maschile e +61 kg femminile

07.30 Pentathlon – Gara maschile individuale

08.00 Tuffi – 10 m maschile

08.20 Ginnastica ritmica – All-around individuale

08.30 Ciclismo su pista – Americana maschile

09.00 Basket – Torneo femminile, finale per il bronzo

09.30 Pallanuoto – Torneo maschile, finale per l’oro

10.00 Pallamano – Torneo maschile, finale per il bronzo

11.45 Lotta –65 kg e 97 kg maschile, 50 kg femminile

12.00 Atletica – Alto femminile, 10.000 femminile, giavellotto maschile, 1500 maschile, 4×400 femminile, 4×400 maschile

12.00 Baseball – Finale per l’oro

12.00 Equitazione – Salto ostacoli a squadre

12.30 Nuoto sincro – Squadre

13.00 Basket – Torneo maschile, finale per il bronzo

13.30 Calcio – Torneo maschile, finale per l’oro

14.00 Pallamano – Torneo maschile, finale per l’oro

14.15 Volley – Torneo maschile, finale per l’oro