Due azzurri in campo a Wimbledon: il programma delle partite di oggi a Londra

E’ tutto pronto per una nuova giornata di sfide a Wimbledon! Oggi si completano i sedicesimi dello Slam inglese, in corso sui campi in erba dell’All England Club di Londra. Due gli azzurri in campo oggi, gli unici rimasti in gara a Wimbledon, che si giocano la possibilità di staccare il pass per gli ottavi di finale: Berrettini e Sonego.

In campo oggi anche Federer e Zverev, mentre nel torneo femminile occhi puntati su Kerber, la numero 1 Barty e le promettenti Badosa e Gauff.

Torneo maschile

12.00 Berrettini-Bedene

12.00 Hurkacz-Bublik

12.00 Ivanshka-Thompson

12.00 Sonego-Duckworth

13.30 Fritz-Zverev

15.30 Auger-Aliassime-Kyrgios

16.00 Federer-Norrie

17.30 Cilic-Medvedev

Torneo femminile

12.00 Kerber-Sasnovich

12.00 Linette-Badosa

12.00 Muchova-Pavlyuchenkova

12.00 Ostapenko-Tomljanovic

14.00 Cristea-Raducanu

14.00 Sevastova-Krejcikova

14.30 Juvan-Gauff

18.00 Barty-Siniakova