Oggi solo le donne in campo a Wimbledon: il programma dei quarti di finale

Dopo le intense emozioni vissute ieri con gli ottavi di finale, oggi a Wimbledon vanno in scena i quarti di finale. Scenderanno in campo oggi, all’All England Club di Londra, solo le donne, che andranno a caccia di un pass per le semifinali dello Slam inglese.

Ci sarà spazio, però, anche per la sfida tra Hurkacz e Medvedev, interrotta ieri: il russo è in vantaggio 2-1, col rivale polacco avanti nel quarto set.

Il programma delle partite di oggi:

14.00 Pliskova Ka-Golubic

15.30 Jabeur-Sabalenka

15.30 Muchova-Kerber

17.30 Barty-Tomljanovic