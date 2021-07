Nella notte le ultime sfide di nuoto, domani in pista Tamberi e Jacobs: il programma e gli italiani in gara alle Olimpiadi di Tokyo l’1 agosto

SportFair

La prima settimana delle Olimpiadi di Tokyo è quasi terminata, l’Italia ha accumulato un bottino di 24 medaglie, con due soli ori, ma sono ancora tante le gare dove gli azzurri possono fare bene.

L’Italia può chiudere in bellezza la prima settimana di sfide olimpiche, con il nuoto che chiude i battenti ed un buon Paltrinieri pronto a far bene nei 1500 stile libero e i ragazzi dell’atletica vogliosi di rendere orgogliosi tutti gli italiani. Attenzione anche a Migliozzi, che nel golf ha ancora qualche chance per andare a medaglia.

Il programma e gli italiani in gara domenica 1 agosto