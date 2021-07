SportFair

Tre bronzi ed un argento, è questo il bottino dell’Italia in questa nuova giornata di sfide alle Olimpiadi di Tokyo. Nonostante la conquista di nuove medaglie, l’Italia, però, perde un’altra posizione nel medagliere, che vede al comando la Cina, seguita dal Giappone.

Per quanto riguarda la classifica per numero di medaglie, l’Italia resta nella top 10, in settima posizione, con un bottino di ben 24 medaglie.

Il medagliere aggiornato dopo una nuova giornata di sfide alle Olimpiadi di Tokyo