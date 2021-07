Il Doppio pesi leggeri maschile è di bronzo a Tokyo: splendido terzo posto di Stefano Oppo e Pietro Ruta alle Olimpiadi

SportFair

La notte italiana inizia subito col piede giusto: Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta regalano all’Italia la prima medaglia di questa nuova giornata di sfide alle Olimpiadi di Tokyo. I due azzurri del doppio pesi leggeri maschile si sono giocati il tutto per tutto per il sogno a Cinque Cerchi.

Arrivati in Giappone con una striscia di risultati impressionante che, dal 2017, segna la loro vita su questa barca la coppia azzurra si è staccata dai blocchi insieme a tutti gli avversari, iniziando subito a bordeggiare con la Repubblica Ceca, mentre l’Irlanda era alla loro spalle. Una sfida avvincente, durante la quale l’Italia non si è mai data per vinta, con i due azzurri ch ehanno lottato fino alla fine, chiudendo con un ottimo terzo posto.

Finale infernale per le tre imbarcazioni che hanno alzato ancora il ritmo di gara e sul finale è stata l’Irlanda a vincere l’oro mentre la Germania dopo un duello all’ultima palata si piazza seconda per l’argento e l’Italia è medaglia di bronzo.