Il cuoco della Trek Segafredo si prende gioco dei ciclisti belgi dopo la sconfitta contro l’Italia: lo sfottò arriva con… la colazione [FOTO]

La sfida tra Belgio e Italia agli Europei di calcio 2021 ha regalato emozioni incredibili. Alla fine sono stati gli azzurri a poter festeggiare per aver conquistato il pass per le semifinali della rassegna continentale.

Una sfida avvincente, vissuta intensamente in casa Trek Segafredo: nel team impegnato al Tour de France, infatti, è stata infatti Nibali vs Stuyven e Theuns.

A sorridere, ovviamente, è lo Squalo dello Stretto, che non è però solo in casa Trek. Il team ha infatti un cuoco italiano, Mirko Sut, che si è divertito a preparare una colazione dal sapore di… sfottò per i ciclisti belgi. Stuyven e Theuns sono stati al gioco e hanno pubblicato sui social le immagini della loro colazione a tema Italia: bicchieri ed etichette con scritto “Ciao Belga”, bandierine dell’Italia ovunque e crepes tricolore. “Mirko Sut ha reso tutto molto chiaro a colazione”, ha scritto Stuyven, aggiungendo poi un chiaro “abbiamo capito”.