Non c’è pace per i ciclisti alle Olimpiadi di Tokyo: giudice di gara attraversa la pista, Kimmann lo colpisce in pieno [VIDEO]

La vita dei ciclisti, che siano corridori su strada, su pista o atleti di BMX o MTB è sempre ‘precaria’. Non si sa mai cosa aspettarsi durante un allenamento o una gara poichè nonostante le tante attenzioni degli atleti non è possibile prevedere le altre persone, automobilisti, tifosi o anche giudici di gara.

Se al Tour de France abbiamo visto quanto sia pericoloso che i tifosi a bordo strada si sporgano troppo verso i corridori, oggi dalle Olimpiadi di Tokyo arriva l’ennesimo messaggio per i non ciclisti a porre maggiore attenzione.

Durante un allenamento di BMX, Niek Kimmann è finito a terra dopo aver colpito in pieno e a tutta velocità un giudice di gara. L’uomo stava attraversando la pista proprio mentre l’olandese ed un suo collega provavano il percorso e lo schianto è stato inevitabile.

“Ecco cosa è successo oggi. Ho colpito un ufficiale di gara che voleva attraversare il secondo rettilineo. Spero che lui stia bene. Il mio ginocchio è dolorante, ma farò del mio meglio per essere pronto per giovedì! Grazie a tutti per i messaggi“, ha scritto Kimmann, che punta ad una medaglia olimpica, su Twitter a corredo del video dell’incidente.

Un momento davvero complicato per il ciclismo olandese, che questa mattina ha visto Mathieu van der Poel protagonista di una brutta caduta nella gara di MTB.

So this is what happened today. 💣 Hit an official that wanted to cross the 2nd straight. Hope the official is O.K. My knee is sore, but will do my best to be ready for Thursday! Thanks everyone for the messages, appreciate it! ❤️ pic.twitter.com/QOdJ2r0usT

— Niek Kimmann (@niekkimmann) July 26, 2021