Il cattivo tempo ferma il canottaggio: l’Italremo ai box, gli organizzatori hanno deciso di spospendere le gare

Giornata interlocutoria per l’’Italremo olimpico a Tokyo che oggi e domani sarà fermo ai “box”. Le avverse previsioni meteo hanno costretto il Comitato Organizzatore a sospendere il programma gare del 26 e 27 luglio, a causa del previsto tifone sulla città nipponica, e così gli azzurri hanno sfruttato i due giorni di stop forzato per concentrarsi sugli allenamenti, in vista del ritorno nell’agone a cinque cerchi, previsto per mercoledì 28 luglio, anche se una decisione a riguardo – dato un ultimo sguardo alle previsioni meteo – sarà presa alle ore 12 del 27 luglio (le 5.00 del mattino in Italia). Qualora venga confermato il programma delle regate di mercoledì 28 luglio, questo il dettaglio delle gare azzurre (ora locale; per l’orario in Italia sottrarre 7 ore): 8.10 finale B del doppio femminile; 10.10 finale del quattro senza maschile; 10.30 finale del quattro di coppia maschile; 10.50 finale del quattro di coppia femminile; 11.30 semifinale del doppio Pesi Leggeri maschile; 11.50 semifinale del doppio Pesi Leggeri femminile; 12.10 semifinale del due senza maschile; 12.30 semifinale del due senza femminile. Il 29 luglio alle ore 11.00 invece si terrà la semifinale del singolo maschile.