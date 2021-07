Terminante le Fp1 a Silverstone: Verstappen in testa, splendida prestazione di Lando Norris

SportFair

E’ terminata la prima sessione di prove libere del weekend di gara di Silverstone. Nel nuovo fine settimana del Gp di Gran Bretagna, dove debutterà il nuovo format della Sprint Qualifying, Max Verstappen ci mette subito lo zampino: l’olandese della Red Bull, infatti, è stato il più veloce delle Fp1, precedento i due piloti di casa Lando Norris e Lewis Hamilton. Quarto tempo per Leclerc, seguito da Bottas e Sainz. Bene Vettel, settimo sul circuito britannico, mentre Giovinazzi e Fernando Alonso non sono riusciti a far meglio rispettivamente del 13° e 14° tempo.

Appuntamento, dunque, al tardo pomeriggio, quando si disputeranno le qualifiche, anzichè le Fp2, in programma invece per domani.