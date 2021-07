Incidente Verstappen-Hamilton, Horner durissimo: “ci è costato 1,5 milioni! Sanzione leggera”

SportFair

E’ ancora polemica per l’incidente tra Hamilton e Verstappen di domenica poco dopo la partenza del Gp di Gran Bretagna, vinto dal pilota britannico della Mercedes.

Oggi è stato Christian Horner a tornare a parlare del contatto, fatale per Verstappen, che ha chiuso così la sua corsa, perdendo preziosissimi punti in ottica Mondiale.

“E’ stato il più grave incidente che Max ha avuto in carriera e il primo, e speriamo l’ultimo, in cui e’ finito in ospedale. Quando non riusciva a rispondere alla radio, il tempo si è fermato e quando finalmente ha parlato, il sollievo è stato enorme. Quando ci siamo risentiti lunedì mattina, si sentiva come se avesse fatto un paio di round contro Tyson Fury, era un po’ ammaccato ma al contempo si sentiva fortunato e grato allo staff medico, come tutti noi, e in vero stile Max stava già cercando di toglierselo dalla testa e guardare all’Ungheria“, ha spiegato il team principal Red Bull in un resoconto dell’ultima gara.

“Non contano esperienza e talento, tutti i piloti a volte sentono più pressione del solito e quello era un momento di estrema pressione per Hamilton in chiave Mondiale, era il cacciatore opposto alla preda, davanti al suo pubblico che il giorno prima lo aveva visto sconfitto su una pista che è sempre stata un feudo Mercedes. Tutti noi sappiamo che queste situazioni possono spingerti a uno stile di guida diverso, non appropriato a un campione del mondo. Ma Max sarà ancora più motivato: l’anno scorso avevamo preso in qualifica un secondo dalla Mercedes, quest’anno eravamo a un decimo. Avevamo in gara una macchina più veloce e li abbiamo battuti nella sprint race“, ha aggiunto Horner.

“In 16 stagioni e mezzo da team principal, non sono mai entrato nella stanza dei commissari a gara in corso. Ma ho visto in tv che Toto aveva provato a far arrivare loro le informazioni che aveva prima che si pronunciassero. E’ come cercare di fare pressioni sulla giuria mentre sta emettendo il verdetto. A quel punto ho fatto presente che non era appropriato per nessuno interferire e sono felice di vedere che la Fia ha chiarito che questo tipo di lobbying non sara’ tollerato in futuro. Non è un segreto che per noi, ancora oggi, la sanzione inflitta a Hamilton è stata leggera. Per questo stiamo rivedendo tutti i dati e considerando tutte le opzioni a nostra disposizione. Inoltre c’è un altro fattore significativo: l’incidente ci è costato circa un milione e mezzo di euro e questo ha enormi conseguenze nell’era del budget cap“, ha dichiarato ancora.

“E’ stato un incidente fra due dei migliori piloti al mondo. Ma la storia che Max è troppo aggressivo è ingiustificata. Basta vedere che ha zero punti di penalita’ sulla sua licenza e che non e’ stato trovato colpevole di errori di valutazione in pista negli ultimi anni. Il 17enne Verstappen, il rookie aggressivo a cui fa riferimento Hamilton, non e’ il Verstappen di oggi. Domenica e’ stato Hamilton aggressivo. Inoltre sono ancora dispiaciuto per i festeggiamenti visto che il team Mercedes sapeva bene la gravita’ dell’incidente e che Max era ancora in ospedale. Max non si trascinerà dietro nulla di Silverstone e parlerà in pista. E’ determinato a mettersi alle spalle questo incidente e lo userà come motivazione extra per il resto della stagione“, ha concluso.