Horn in finale nella canoa slalom alle Olimpiadi, Maria Centracchio in semifinale nel judo e le spadiste in finale per il bronzo

E’ in corso una nuova giornata di sfide alle Olimpiadi di Tokyo. Dopo le forti emozioni della notte con Federica Pellegrini che ha staccato il pass per la sua quinta finale consecutiva nei 200 stile libero, gli azzurri vanno a caccia di altre medaglie per arricchire il bottino dell’Italia.

Maria Centracchio potrebbe regalare all’Italia una nuova medaglia: l’azzurra del judo è infatti in semifinale nella categoria -63kg. Maria ha sconfitto la polacca Ozdoba-Blach assicurandosi un posto in semifinale, dove farà i conti con la campionessa in carica, la slovena Tina Trstenjak.

Anche le azzurre della spada possono ambire ad una medaglia. Dopo le delusioni nell’individuale la squadra femminile di spada si giocherà la finale per il bronzo: Fiamingo e compagne sfideranno la Cina alle 11.30 italiane.

L’Italia può portare a casa poi una medaglia preziosa anche con Stephanie Horn, che si è qualificata per la finale di canoa slalom.